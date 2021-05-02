أسعار العملات مقابل الدرهم في المغرب اليوم الاثنين

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3/5/2021، في بنك المغرب المركزي.

واستقر سعر اليورو الأوروبي عند 10.38 درهم للشراء و12.06 درهم للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وبقي سعر الدولار عند 8.58 درهم للشراء 9.97 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 11.93 درهم للشراء و13.86 درهم للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي إلى 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي عند 28.50 درهم للشراء و33.12 درهم للبيع.

ويسعى المغرب إلى دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال خلال العام الجاري.

وتحتاج المملكة المغربية إلى 3 نقاط فقط للدخول في نادي الخمسين.

وكان المغرب قد حل في المركز 53 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال "بيزنس دوينج" 2020.

ووفق المؤشر الصادر عن البنك الدولي، حسّن المغرب ترتيبه على المؤشر بعدما زاد 7 نقاط في 2020 مقارنة بـ 2019.