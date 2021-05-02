سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم الاثنين

شهدت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الاثنين 3 مايو 2021، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا في تعاملات أول أيام الأسبوع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.14 دينار.

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أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.15 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.04 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.89.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.48 للبيع و4.43 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.46 للبيع و5.40 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 209 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 243 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 274 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 295 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.