الذهب يستقر في سوريا اليوم الاثنين 3 مايو 2021

شهدت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، ارتفعت أسعار المعدن النفيس.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، يوجد السعر الرسمي وفق نشرة "جمعية الصاغة" وسعر السوق، وهو مرتبط بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الأحد نحو 140 ألف ليرة للشراء، و139 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 120 ألف ليرة للشراء، ونحو 119 ألفا و500 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات صباح اليوم الاثنين في السوق السورية غير الرسمية نحو 172 ألفا و321 ليرة للشراء، و177 ألفا و999 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 150 ألفا و848 ليرة للشراء، و155 ألفا و818 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين نحو 129 ألفا و375 ليرة للشراء، و133 ألفا و638 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الاثنين نحو 105 آلاف و724 ليرة للشراء، و109 آلاف و332 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية صباح اليوم الاثنين في السوق السورية نحو 5 ملايين و368 ألفا و247 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و545 ألفا و125 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و207 آلاف و856 ليرة للشراء، ونحو مليون و247 ألفا و653 ليرة للبيع.