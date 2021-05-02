صعود الدولار أمام الدينار في العراق اليوم الاثنين 3/5/2021

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم الاثنين 3 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي صباح اليوم الاثنين، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1481 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1482 دينارا، وهو نفس السعر في أربيل.

وسجل سعر الدولار في البصرة صباح اليوم الاثنين نحو 1481.50 دينار.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم الاثنين، في السليمانية نحو 1482.50 دينار، وهو نفس السعر في دهوك.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين نحو 1745.94 دينار للشراء، و1752.52 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2009.24 دينار للشراء، و2017.35 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.03 دينار للشراء، و387.21 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 395.14 دينار للشراء، و395.35 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4812.07 دينار للشراء، و4829.47 دينار للبيع.