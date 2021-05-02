استقرار أسعار الذهب في العراق صباح اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات صباح اليوم الاثنين 2 مايو 2021، ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق صباح اليوم الاثنين نحو 83 ألفا و455 دينارا (56.92 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا و501 دينار (52.17 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق صباح اليوم الاثنين، نحو 73 ألفا و25 دينارا (49.80 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فسجل نحو 62 ألفا و592 دينارا (42.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق صباح اليوم الاثنين، نحو 48 ألفا و683 دينارا (33.20 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق نحو 41 ألفا و728 دينارا (28.46 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق صباح اليوم الاثنين نحو 2 مليون و595 ألفا و460 دينارا (1770 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 584 ألفا و201 دينار (398.42 دولار).