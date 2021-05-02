الشيخ عدنان: الاحتلال أعدم الفلسطينية رحاب الحروب بدم بارد

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 2/5/2021، أن جيش الاحتلال الصهيوني أعدَم الفلسطينية رحاب الحروب بدم بارد جنوب الضفة المحتلة.

وأوضح الشيخ عدنان في تصريح صحفي، أن جريمة قتل الخالة الحروب وسخرية المستوطنين من سيدة فلسطينية ببيت آل غاوي في الشيخ جراح بالقدس تستفزان الشعب الفلسطيني وكل الأحرار.

وقال الشيخ عدنان:"الأهل في بيتا البطلة يستبسلون في مواجهة جيش الاحتلال بعد أن استضافت البلدة الكريمة من قطع الاحتلال طريقهم بالضفة".

وأشار الشيخ عدنان إلى أن الأحداث الجارية تثبت بأن القدس كانت وستبقى بداية كل مواجهة مع الاحتلال.

وتوجه الشيخ عدنان بالدعاء إلى الله في هذه الليلة المباركة والتي يمكن ان تكون ليلة القدر، بأن يحفظ شعبنا ومجاهدينا وأن يهزم أعداءنا ويكسر شوكتهم.