ما أبعد كوكب عن الشمس؟.. سؤال يتصدر جوجل

"ما أبعد كوكب عن الشمس؟".. هذا هو السؤال الذي تصدر موقع البحث على الانترنت "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد عرضه في أحد برامج المسابقات، الذي يذاع عبر قناة "MBC مصر".

وأبعد كوكب عن الشمس هو كوكب نبتون، وليس كوكب بلوتو، وكون الأخير أخرجه علماء الفلك من كواكب المجموعة الشمسية، معتبرين إياه كويكبا وليس كوكبا.

وكوكب نبتون، الذي يعتبر أبعد كوكب عن الشمس، يعد رابع الكواكب العملاقة بعد كل من المشترى وزحل وأورانوس؛ إذ تبلغ كتلته مثل كتلة الأرض 17 مرة.

ويطلق على نبتون، الكوكب الأزرق، كونه يظهر كنقطة زرقاء صغيرة أمام جميع التلسكوبات، نظرا لأنه غير مرئي بالعين المجردة.

- وبسبب بعد كوكب نبتون عن الشمس فإن أشعة الشمس الساقطة عليه أضعف من أشعة الشمس الساقطة على الأرض بـ 900 مرة.

- يطلق على نبتون، الكوكب الأزرق، كونه يظهر كنقطة زرقاء صغيرة أمام جميع التلسكوبات، نظرا لأنه غير مرئي بالعين المجردة.

- معنى كوكب نبتون باللغة الإغريقية «إله الماء».

- يشكل الهيدروجين النسبة الأكبر من مكونات الغلاف الجوي لكوكب نبتون، ويضم أيضا نحو 14 قمرا.

- تصل المسافة التي تفصل بينه وبين الشمس إلى حوالي 4.5 مليار كيلومتر، أي أكثر من 30 مرة من بعد كوكب الأرض عن الشمس، ونتيجةً لذلك فهو يتلقى فقط نحو 9% من ضوء الشمس نسبةً لكوكب الأرض، وعليه فإنه يعتبر كوكبًا مظلمًا وشديد البرودة، كما لا يُمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجرّدة ويظهر من خلال التلسكوب الصغير كقرص صغير للغاية.