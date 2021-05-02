الثالث في أقل من شهر: استهداف القوات الأمريكية بمطار بغداد

استهدف مساء اليوم الأحد 2/5/2021، هجوم صاروخي مقراً عسكرياً للقوات الأمريكية، في مطار بغداد، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر .

وقالت مصادر أمنية:"إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت، قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية، ضمن مقتربات مطار بغداد في العاصمة العراقية".

وأضاف المصادر:"أن "منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM ،عند مبنى القاعدة العسكرية تمكنت من صد أحد تلك الصواريخ وحرفت مساره بعيدا عن المقر العسكري".

وقال شهود عيان إنه سمع دوي صفارات الإنذار وشهد فضاء المطار تحليقاً مكثفا للطائرات الامريكية.

ولم يتضح مزيد من التفاصيل بشأن منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم يعرف حجم الخسائر جراء القصف.

ويتعرض مطار بغداد الدولي ومطارات وقواعد وثكنات للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بشكل مستمر إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا تسببت بوقوع أصابات وخسائر مادية.