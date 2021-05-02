ادارة المعابر تعلن أيام اغلاق معبر كرم ابو سالم خلال عيد الفطر والاعياد اليهودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
02 مايو 2021
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
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أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، انه تم إبلاغ شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر (كرم أبو سالم) في عيد الفطر والاعياد "الإسرائيلية" لشهر آيار/ مايو 2021.

ووفق ما أوردته الإدارة العامة ستكون الاجازات على النحو الاتي:

الخميس: 13/05/2021 مغلق بسبب عيد الفطر

الجمعة: 14/05/2021 مغلق الإجازة الاسبوعية

السبت: 15/05/2021 مغلق الإجازة الأسبوعية

الأحد: 16/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية

الإثنين: 17/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية

و سيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 18/05/2021

و ستقوم اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء 18/05/2021

ووجهت اللجنة نداء لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من و إلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.

#معابر #كرم ابو سالم

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