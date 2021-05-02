ادارة المعابر تعلن أيام اغلاق معبر كرم ابو سالم خلال عيد الفطر والاعياد اليهودية

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، انه تم إبلاغ شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر (كرم أبو سالم) في عيد الفطر والاعياد "الإسرائيلية" لشهر آيار/ مايو 2021.
ووفق ما أوردته الإدارة العامة ستكون الاجازات على النحو الاتي:
الخميس: 13/05/2021 مغلق بسبب عيد الفطر
الجمعة: 14/05/2021 مغلق الإجازة الاسبوعية
السبت: 15/05/2021 مغلق الإجازة الأسبوعية
الأحد: 16/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية
الإثنين: 17/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية
و سيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 18/05/2021
و ستقوم اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء 18/05/2021
ووجهت اللجنة نداء لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من و إلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.