مسؤول بالصحة يحذر: مقبلون على أيام صعبة في العشر الأواخر وفترة العيد

حذر مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة اليوم الأحد 2/5/2021، من أن قطاع غزة سيواجه أيام صعبة في العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة الأعياد.

وقال العبادلة في تصريح لإذاعة صوت القدس:" نحن مقبلين على أيام صعبة في ظل الاكتظاظ الكبير من قبل المواطنين في العشر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي.

وأشار العبادلة، إلى أن المنحنى الوبائي انخفض، مستدركاً:"لكن ليس هو المطلوب، وما زال لدينا حالات ما بين خطيرة وحرجة أكثر من 215 حالة، كما أن متوسط حالات الوفيات من 8-10 يومياً."

وأكد العبادلة، أن الاجراءات التي فرضت الفترة الماضية كان لها تأثير على المنحنى وأدت لانخفاض اعداد المصابين.

وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التسوق خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان.

وشدد العبادلة على أن الحالة تتطلب مسؤولية من قبل الجميع للعبور بسلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجات أخرى خاصة الطفرة الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة.