سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 3 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا، والتي تراجعت مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء، لذلك سنرفق لكم في المقال التالي سعر الدولار في سوريا.

وتراجع سعر الدولار في السوق السورية السوداء مقابل الليرة إلى مستوى 2955 ليرة للشراء، و3055 ليرة للبيع، مقابل 2970 ليرة للشراء و3070 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي=ليصل إلى 3547 ليرة للشراء، و3672 ليرة للبيع، مقابل 3591 ليرة للشراء و3717 ليرة للبيعسعر الجنيه الإسترليني =4073 ليرة للشراء، و4221 ليرة للبيع، مقابل 4133 ليرة للشراء و4283 ليرة للبيع، أمس السبت.

سعر الريال السعودي لدى السوق (السوداء)، = 785 ليرة للشراء، و815 ليرة للبيع، مقابل 790 ليرة للشراء و819 ليرة للبيعسعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية السورية= 802 ليرة للشراء، و832 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية= 9804 ليرات للشراء، و10161 ليرة للبيع.