محلل عسكري "إسرائيلي": عملية نابلس فيها جرأة غير عادية

وصف اور هيلر المراسل العسكري لقناة ١٣ لعملية تفوح

وصف أور هيلر المراسل العسكري للقناة العبرية 13، اليوم الأحد 2/5/2021، العملية البطولية على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة المحتلة، بالجرأة غير العادية.

وكان 3 جنود "إسرائيليين" أصيبوا اثنان منهم بجراح خطيرة، في عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس.

وقال هيلر:" عملية تفوح فيها جرأة غير عادية شاب نزل من السيارة أمام محطة محصنة لسفر المستوطنين محروسة ببرج فيه جندي ومن مسافة صفر اطلق ثلاث رصاصات على ٣ مستوطنين فأصابهم جميعا واحد بحكم الميت والثاني أصالة حرجة والثالثة متوسطة ثم اعتلى السيارة تاركا المكان في اتجاه نابلس مع سائق السيارة.

وفيما بعد قالت إذاعة الاحتلال، أن تدهوراً كبيراً طرأ على حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن أحد المصابين من عملية إطلاق النار توصف حالته الآن بأنها حرجة جداً جداً "موت سريري"، أما المصاب الثاني فحالته حرجة جداً.

ولفتت إلى أن الفرق الطبية في مستشفى "بيلينسون" يكافحون من أجل إنقاذ حياتهما.