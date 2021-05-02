نتنياهو يتوعد بضرب منفذي عملية نابلس بقوة

هدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 2/5/2021، بالرد بقوة على عملية حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة المحتلة التي أصيب فيها ثلاثة جنود صهاينة.

وقال نتنياهو في تغريدة له على "تويتر" :" أرسل أمنيات الشفاء العاجل لجرحى عملية إطلاق النار الإرهابية التي نفذت في مفترق "تابواح".

وأفاد نتنياهو، أن قوات الأمن تطارد منفذي العملية، قائلاً:"إنني متأكد بأنها ستلقي القبض عليهم في أسرع وقت".

وهدد نتنياهو في تغريدته:"لن نسمح للإرهاب برفع رأسه وسنضرب أعداءنا بقوة."

وأصيب 3 جنود "إسرائيليين" اثنين منهم بجراح خطيرة، خلال عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت ما تُسمى "نجمة داوود الحمراء" أن 3 جنود أصيبوا بالرصاص بينهم حالتين بحالة حرجة جدًا عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

فيما ذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن نجمة داوود نقلت المصابين إلى مستشفى بيلنسيون لتلقي العلاج اللازم.