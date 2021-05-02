مربو النحل في غزة تحيط بهم تحديات عدة تنعكس على إنتاج كميات العسل

تحيط صعوبات وتحديات عدة بمزارعي تربية النحال في قطاع غزة، ابرزها: رش طائرات الاحتلال الإسرائيلي المبيدات الحشرية على الأشجار القريبة من السلك الشائك، أدت إلى قتل الازهار والنحل الأمر الذي انعكس على تراجع كميات إنتاج العسل الطبيعي بنحو 5 إلى 7 كيلوغرامات للخلية الواحدة هذا الموسم، وفق ما يقول نحالون لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

كما ساهمت المنخفضات الجوية طوال فصل الشتاء وتجريف مياه الأمطار الأراضي الزراعية في المناطق الشرقية التي تحتوي على مئات خلايا التربية، إضافة إلى قلة الأراضي المزروعة، بسبب المساحة المحدودة للقطاع، انخفاض انتاج العسل، ما انعكس سلبًا على دخلهم المالي الوحيد.

وأضاف المزارع كنعان أبو روك، أن موسم جني العسل في عام 2021 شهد تراجعًا في الإنتاج، إذ باتت الخلية الواحدة تنتج نحو 7 كيلوغرامات، مقارنةً في السنوات الماضية بإنتاج حوالي 12 كيلو، الأمر الذي أدى لتراجع العائد المالي لعامله العشرة.

وأوضح مربي النحل أبو روك أثناء تواجده في أرضه شرق محافظة خانيونس، أن جنى العسل يكون على مرحلتين خلال العام، الأولى في شهر سبتمبر والثانية في أبريل، حيث يتغذى النحل على أشجار الكينا والحمضيات، مشيرًا إلى أن قلة توفير أزهار الرحيق بسبب رش الاحتلال المبيدات الحشرية والمساحة الزراعية، أدى لانخفاض الإنتاج.

وبيّن المربي، أنه يعمل لفترات طويلة تصل لخمسة ساعات يوميًا في إخراج العسل من 230 خلية، ثم يبدؤوا عماله بتعبأتها في عبوات خاصة، وتوزيعها على التجار وطرحها في الأسواق؛ حتي يتمكن المواطنين من شرائها، وتستمر هذه العملية لأشهر عدة.

ودعا أبو روك، وزارة الزراعة بدعم المنتج المحلي من العسل، وتقديم المساعدات النقدية للمتضررين من المزارعين، لضمان استمرار عملهم.

وحال هذا المزارع ينطبق على مئات النحالة في غزة، التي امتدت أزمتهم لسنوات عدة، في ظل استمرار الصعوبات والتحديات التي يواجهونها وتراجع دعم التعويض.

200 طن من العسل

من جهته، أكد مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة بغزة عايش الشنطي، أن وزارته سجلت خلال موسم جني العسل هذا العام، بنسبة متوسطة إلى جيدة، موضحًا أن هذه النسبة اعتاد عليها المزارعين لسنوات.

وعزا الشنطي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تراجع الإنتاج، إلى "الاعمال الإسرائيلية" في رش المبيدات الحشرية باستمرار إلى جانب الاضرار الناجمة عن المنخفضات الجوية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مهام النحل في تغذية الخلايا بالعسل.

وأضاف إلى مرض الفاروا الطفيلي الذي يصيب حشرات النحل ويقضي عليها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة قامت بمحاربة هذا المرض عبر رش مبيدات تمنع تفشيه.

وذكر الشنطي، أنه يوجد 20 ألف خلية نحل في غزة، تنتج حوالي 200 طن من العسل طوال العام، فيما يعمل بهذه المهنة نحو 350 نحال ترتكز أعمالهم في المناطق الشرقية.

وبيّن أن الإنتاج المحلي من العسل يغطي ما نسبته 80 بالمئة من احتياجات السوق، وهو ذو جودة عالية، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج، وتخضع لعملية رقابة وفحص مخبري للتأكد من خلوها من أي مشاكل، وتكون نسبة السكروز فيه أقل من 1 بالمئة.

ولفت إلى أن سعر كيلو العسل يتراوح من 40 إلى 100 شيكل ويعود حسب نوع الجودة، فيما يسجل العسل قبولاً واسعًا من قبل المواطنين، لفوائده الصحية وطعمه اللذيذ.

وفيما يتعلق بتقديم مساعدات للمزارعين، أفاد الشنطي، بأن وزارة الزراعة تتواصل مع مؤسسات محلية ودولية منها: منظمة الفاو، لتقديم الدعم اللازم لدعم المنتج الوطني وتعويض المزارعين المتضررين.