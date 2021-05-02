اصابة 3 جنود اسرائيليين بالرصاص منهم 2 بحالة الخطر في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:09 م
02 مايو 2021
عملية اطلاق نار على حاجز زعترا جنوب نابلس.jpg
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أصيب 3 جنود "إسرائيليين" اثنين منهم بجراح خطيرة مساء اليوم الأحد 2-5-2021 خلال عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت ما تُسمى "نجمة داوود الحمراء" أن 3 جنود أصيبوا بالرصاص بينهم حالتين بحالة حرجة جدًا عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

فيما ذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن نجمة داوود نقلت المصابين إلى مستشفى بيلنسيون لتلقي العلاج اللازم.

المراسل العسكري الإسرائيلي روي شارون قال: "إن أحد الفلسطينيين توقف بسياراته قرب المحطة وفتح نافذة السيارة وصرخ بأعلى صوته "الله أكبر" ثم اطلق النار تجاه الجنود الواقفين قرب المحطة".

 

 

عملية اطلاق نار على حاجز زعترا جنوب نابلس.jpg


عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترا.jpg


عملية اطلاق ناب قرب حاجز زعترا جنوب نابلس.jpg
 

يتبع..

 

 

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