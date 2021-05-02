"كتائب القسام" تنعي أحد مجاهديها في رفح

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الأحد 2-5-2021 أحد مجاهديها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن المجاهد أحمد نضال النواجحة توفي اليوم الأحد اثر مرض عضال ألم به.

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف المجاهد القسامي أحمد نضال النواجحة والذي توفي إثر مرضٍ عضال

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

المجاهد القسامي / أحمد نضال محمد النواجحة

(19عاماً) من مسجد "الأبرار" من رفح جنوب قطاع غزة

والذي توفي اليوم الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 02/05/2021م إثر مرضٍ عضالٍ، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الأحد 20 رمضان 1442 هـ

الموافق 02/05/2021م