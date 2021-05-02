مصادر إيرانية: واشنطن ستفرج عن 4 ايرانيين وتحرر 7 مليارات دولار قريبا

كشفت مصادر إيرانية مساء اليوم الأحد 2-5-2021 أن الولايات المتحدة الامريكية ستفرج عن 4 إيرانيين محتجزين لديها اضافة الى تحرير مبلغ 7 مليارات دولار أمريكية من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأوضحت المصادر الإيرانية وفقًا لقناة الميادين أن صفقة الافراج عن 4 إيرانيين من واشنطن ستكون بالمثل حيث ستفرج ايران عن 4 أمريكيين متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الامريكية.

وأكدت المصادر أن ادارة بايدن لم تفلح في تفادي دفع جزء من الأموال الايرانية المجمدة من أجل اجراء المفاوضات الامنية مع طهران بوسطاء أوروبيين.

وفي الوقت ذاته كشفت المصادر أن مفاوضات أمنية أخرى بين طهران وبريطانية انتهت باتفاق للإفراج عن مواطن بريطاني معتقل في ايران بتهمة التجسس لبريطانيا مقابل تحرير 400 مليون باوند من الاموال الايرانية المجمدة لدى لندن.

من جهته أعلن رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقتشي في مفاوضات فيينا أمس السبت أنه "سيتم رفع العقوبات عن الأفراد الذين شملتهم العقوبات الأميركية، اضافة إلى رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والصناعة والتعاملات المالية والسيارات الإيرانية".