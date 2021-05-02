اشتية يبحث مشاريع هامة لغزة مع اوروبا ويؤكد الانتخابات لم تُلغى

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية أن الانتخابات التشريعية لم يتم إلغاؤها انما تم تأجيلها لوقت اخر حتى تتمكن السلطة من اجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وطالب اشتية خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة اهلنا فيها انتخابا وترشحا".

وثمن اشتية، موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، ولتعزيز قيم العدالة و"السلام" وإرساء الديمقراطية، ودعم حق شعبنا بالحصول على دولته المستقلة.

وبحث اشتية مع بورغسدورف الجهود المبذولة لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بقيمة 150 مليون يورو.

كما بحث مشروع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وهو مشروع أوروبي قطري لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.