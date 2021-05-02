اكتشاف طفرات فيروسية جديدة في الهند

أعلن مسؤول بإحدى اللجان العلمية الهندية اليوم الاحد، اكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية" وتتطلب مزيداً من الدراسة.

وقال اعضاء باللجنة:" إنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، ولا يوجد سبب حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة".

يشار انه يدرس العلماء السبب الحقيقي وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

من جانبها لم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية مثيرة للقلق كما فعلت بخصوص السلالات في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وكانت منظمة الصحة قالت الثلاثاء الماضي :"إن تتبع تسلسل جينوم سلالة (بي.1. 617) يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند".

تجدر الاشارة انه سجلت الهند لأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة بكورونا اليوم، وأدى انتشار العدوى إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات.