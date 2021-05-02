أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في السعودية في هذا المقال، حيث تهم عدد كبير من المتابعين، وبعد ان وجدنا عدد كبير من عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب، قررنا اعداد هذا المقال.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يتعلق باسعار الذهب والعملات، وهذا المقال خصصناه للحديث عن موضوع اسعار الذهب في السعودية بمختلف العيارات، وهو موضوع يهم الكثيرين، لمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021

أسعار الذهب في السعودية

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى:

​ سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 نحو 213.47 ريال بما يعادل 56.92$

سعر الذهب عيار 22

وسجل عيار 22 نحو 195.68 ريال بما يعادل 52.17$

سعر الذهب عيار 21

اما سعر عيار 21 نحو 186.79 ريال بما يعادل 49.80$

سعر الذهب عيار 18

اما سعر عيار 18 سجل نحو 160.10 ريال بما يعادل 42.69$

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021

سعر الذهب عيار 14

وسعر عيار 14 سجل نحو 124.52 ريال بما يعادل 33.20$

سعر الذهب عيار 12

اما سعر عيار 12 سجل نحو 106.73 ريال بما يعادل 28.46$

سعر أوقية الذهب

وسعر اوقية الذهب سجل نحو 6.639 ريال بما يعادل 1,770$

سعر جنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب نحو 1.494 ريال بما يعادل 398.42$

سعر كيلو الذهب

بكما سجل كيلو الذهب نحو 213.466 ريال بما يعادل 56,916$