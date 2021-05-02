اجلاء العراقيين العالقين في الهند غدًا الاثنين

من المقرر ان تبدأ سلطات الطيران المدني العراقي غدًا الاثنين 3-5-2021 اجلاء العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد من الهند التي تشهد كارثة انسانية كبيرة جدًا بسبب تفشي فيروس كورونا من الطفرة الهندية الجديدة.

ويبلغ عدد العراقيين الراغبين في العودة نحو 1000 شخص ستبدأ رحلتهم غدًا الاثنين، حيث أوضحت سلطات الطيران أنه ستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلاء العراقيين من العالقين في الهند إلى العراق.

المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي جهاد ديوان قال: "حتى الآن نحن ننتظر التعليمات من وزارة الصحة والبيئة، ونحن كسلطة طيران استكملنا كل الإجراءات والموافقات مع سلطة طيران الهند".

وأضاف: "إن عدد العراقيين من العالقين في الهند الراغبين بالعودة إلى العراق، هو ألف، منوها إلى أن الاستعدادات لإجلائهم كلها استكملت"