محكمة الاحتلال تؤجل اخلاء المنازل المهددة بالشيخ جراح حتى الخميس

أجلت المحكمة العليا للاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، استئناف قرار إخلاء عائلات (اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة حتى الخميس القادم، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

يشار ان الاحتلال اصدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).

وبدورها قدمت العائلات طلب استئناف لمحكمة الاحتلال العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، حيث أصدرت قرارا في فبراير 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، واخلاء المجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.

جدير ذكره انه هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان.

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