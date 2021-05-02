نقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية خطوات عمل العوامة في رمضان 2021 طريقة سهلة وسريعة بسبب شهرتها على المائدة الفلسطينية.

ويحرص الكثير من الناس في الاراضي الفلسطينية على اعداد العوامة خلال شهر رمضان المبارك لأنها تعد من الحلويات المفضلة في بلاد الشام بعد الافطار.

وسنعرض لكم عبر هذه المقالة خطوات عمل العوامة في رمضان 2021 بطريقة سهلة وسريعة ونسعى دومًا ليستفيد الناس من هذه المقالة.

مكونات العوامة:

ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبان من الماء الدافئ.

زيت ذرة للقلي.

فستق حلبي مطحون للتقديم.

خطوات عمل العوامة في رمضان 2021

نضع الدقيق، والخميرة، والحليب، والزيت والماء في وعاء الخلط، ثمّ ثبّت مضرب التقليب وشغّل الخلاط على سرعة بطيئة لمدّة 5 دقائق إلى أن تتكون عجينة سائلة مطاطية.

نضع العجين في وعاء عميق، ثمّ ضع فوق الطبق قطعة قماش، ثمّ اتركه في مكان دافئ لمدّة ساعة أو إلى أن يتضاعف حجم العجين، تجنب تغطية العجين بإحكام ليسهل تفاعل الخميرة، كما أنه يجب تقليب العجين من حين لآخر.

سخّن الزيت في مقلاة عميقة واسعة.

نضع قليلاً من الزيت في طبق صغير، ونتركه بجانبك أثناء القلي.

نضع قليلاً من العجين في كيس التزيين، ثمّ نقطع جزءاً بسيطاً من طرف الكيس.

ادفع العجين بيديك لتسقط في زيت المقلاة.

نكرّر الخطوات السابقة مع مراعاة مسح أصابعك بالزيت الذي في الطبق من وقت لآخر.

نضغط برفق على سطح حبات اللقيمات الموجودة في الزيت لتنغمر جيداً وذلك باستعمال ملعقة كبيرة ذات ثقوب.

نخرج اللقيمات من الزيت بعد مرور بضع دقائق أو عندما يتضاعف حجمها وتصبح كروية ومتماسكة وذا لون ذهبي فاتح، ثمّ نضعها جانباً.

نشكّل كمية جديدة من اللقيمات باتباع الخطوات السابقة، ثمّ أخرجها من الزيت.

نعِد اللقيمات الأولى إلى المقلاة واقلِها مع التقليب بهدوء إلى أن يصبح لونها ذهبياً غامقاً.

نخرج اللقيمات المحمّرة، ثمّ نضعها في القطر مباشرة، ثمّ نتركها لبضع دقائق كي تتشرب القطر جيداً، وأخرجها من القطر وضعها في طبق التقديم.

ننثر الفستق على اللقيمات ثمّ نقدمها.

وفي النهاية نقول لكم صحة وعافية