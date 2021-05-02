ننشر لكم اليوم الاحد قائمة بـ دعاء العشر الاواخر من شهر رمضان 2021 لا سيما مع بدء العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل اليوم الأحد 2-5-2021 ليلة 21 رمضان.

ويسعى المسلمون للتعرف على دعاء شهر رمضان المبارك من أجل تكراره خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان نظرًا لأهمية تلك الأيام في ميزان الثواب والفضل.

ويتميز الدعاء بأنه مباشرة بين العبد وربه حيث يعد من أكثر الأشياء المحببة الى الله عز وجل حينما يدعوا العبد ربه ويتضرع اليه طالبا منه الرزق والصحة والعافية والسعادة والرضا والتوبة والمغفرة والعتق من النار.



قائمة بـ دعاء العشر الاواخر من شهر رمضان 2021

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.