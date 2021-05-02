أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-5-2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال اسعار الذهب في مصر لما له من اهمية لدى الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب في مصر قررنا كتابة هذا المقال.

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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-5-2021 ، في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة، بسبب عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير في بورصة المعادن العالمية، للتجارة الأسبوعية لها .

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-5-2021

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 885 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 دون تغير ليسجل 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 664 جنيهًا في التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-5-2021

سعر جنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 885 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1770 دولارًا ببداية التعاملات.