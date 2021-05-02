ترتيب فرق الدوري الهندي الممتاز 2021 .. وجدول المباريات

الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم ، ويتابع الدوري مئات الآلاف من المشاهدين من كافة دول العالم ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية في الفترة الأخيرة لمعرفة مباريات الدوري الهندي الممتاز ، وهو ما سنتعرف عليه في هذه المقالة التي أعداها فريق فلسطين اليوم ، والدوري وهو دوري الكريكيت الأكثر حضورًا في العالم بشكل عام ، حيث بدأ الهنديون في متابعة هذه الدوري في وقت تشهد فيه البلاد الذروة الثانية من تفشي فيروس كورونا لاسيما مع انتشار السلالة الجديدة .

ولاقت هذه المقالة التي هي بعنوان الدوري الهندي الممتاز رواجًا واسعًا بين المتابعين ، حيث يشاهد الدوري من على شاشات التلفاز، لاسيما أن الملاعب في الهند فارغة بسبب جائحة كورونا .

وبحسب مواقع هندية، تستمر أغنى المباريات في عالم الكريكيت ، والان هي في عامها الرابع عشر، ويتشوق المشاهدين في متابعة مباريات الدوري الهندي الممتاز لروع مباراته .

الدوري الهندي الممتاز :

وقال الصحفي أناند فاسو ، إن "مبرر استمرار المباراة (أي) هو مساعدة أولئك الذين أجبروا على البقاء في المنزل هذا المساء ، مع أنواع مختلفة من الأقفال يجري تنفيذها في البلاد".

في حين، يستمر مجلس التحكم في لعبة الكريكيت في الهند (BCCI) مع الحد الأدنى من التغييرات في الجدول الزمني لبطولة هذا العام ، بعد تأجيل موسم 2020 ونقله إلى الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تنضم الدولة 20 لاعبًا. نظم العالم Twenty20 في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام الكأس. وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد الاعلام الهندي، ان الشرطة الهندية قامت بتحصين البوابات لمنع المشجعين من الاقتراب من الأماكن أثناء بث المباريات .

ونقل الشرطة لاعبي IPL حول مدن الهند بأقنعة في حالات مخاطر BPE الكاملة، ويتم الان اختبارهم كل يومين ولا يمكنهم حتى طلب الطعام من خارج فنادقهم "bio-bubble".





الدوري الهندي الممتاز في الامارات :

الوفاء نيوز، نقل عن مسؤول كبير في مفوضية الكريكيت الهندية (BCCI) عن أنه تم تسمية الإمارات العربية المتحدة في انتظار كأس العالم T20 في حالة تفاقم حالة الوباء في الهند.

وفي غضون ذلك، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة البحرين ديراج مالهوترا: إن "هذا (المكان) سيكون الإمارات العربية المتحدة. ونأمل مرة أخرى أن يتم ذلك من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين. لذلك".

وأضاف مالهوترا في تصريحات صحفية لمؤسسات دولية، أنه غرفة التجارة ستنظم البطولة هناك ، ولكن ستقام دائمًا من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين". لتطوير اللعبة .

وتشهد الهند كارثة صحية بعد تسجيل نحو 3.5 ألف إصابة آلاف الوفيات يوميًا في الأيام الأخيرة، في ظل انتشار السلالة الجديدة بين السكان.

مباريات الدوري الهندي الممتاز :

ترتيب الدوري الهندي الممتاز :





علمًا أن فريق فلسطين اليوم قام بنسخ هذا الجدول يوم الاحد الموافق 2 مايو 2021 .