سفارة فلسطين لدى الأردن تعلن توفير 4 مقاعد دراسية للعام 2021/2022 في مجال الطب

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، اليوم الاحد، توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن للعام 2021/2022 في مجال الاختصاص العالي في الطب، للطلبة الفلسطينيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية، أن التخصصات المطروحة للدراسة في الأردن هي:-

الجامعة الأردنية: 1- الامراض الجلدية والتناسلية 2- طب الطوارئ والحوادث

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 1- الطب الباطني 2- امراض الدماغ والاعصاب

وفيما يتعلق بالتغطية المالية، أكدت أن "الدراسة ستكون على نفقة الطالب الخاصة، حيث يعامل الطالب الفلسطيني معاملة الطالب الأردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية، ويتحمل الطالب كافة المصاريف الشخصية الأخرى".

ونوهت السفارة، أنه بإمكان الطالب تقديم امتحان اللغة الانجليزية خلال السنة الاولى من دراسته.

وأشارت إلى أن تقديم الطلب الكتروني من خلال إرسال ملف PDF مع الوثائق المطلوبة على البريد الالكتروني للسفارة [email protected] ، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 06/05/2021.