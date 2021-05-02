الشيخ عدنان: الاعتداء على منزل عائلة بنات في دورا فلتان أمني منظم   



وصف القيادي بحركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، اعتداء مجموعة مسلحة على منزل المواطن نزار بنات في بلدة دورا بالخليل، بأنه فلتان أمني منظم وموجه.

وقال عدنان في تصريح صحفي اليوم الأحد: إرهاب ذوي بنات أمر معيب وينذر بنهاية الجمعة المشمشية لحرية التعبير والعمل السياسي بالضفة المحتلة".

وأوضح أن ترهيب وإيذاء كل من يخالف السلطة يُمارس منذ سنوات طويلة ويُقيّد ضد مجهول، مبيناً أن صمت النخب وبعض القوى والعشائر يدلل على حجم القبضة الأمنية لأذرع السلطة.

وتساءل الشيخ عدنان: هل سمع النائب العام الذي استدعى بنات بالهجوم على منزله في دورا؟".

وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو رسالة بالرصاص لكل من يخرج عن صمته معارضاً للسلطة ومتحدثاً عن الفساد.