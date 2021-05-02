رابط منصة بلدي الالكترونية في السعودية وخطوات التسجل للحصول على تصاريح التنقل وحجز موعد

رابط منصة بلدي الالكترونية في المملكة العربية السعودية وخطوات التسجل للحصول على تصاريح التنقل وحجز موعد ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية للحصول على رابط منصة بلدي وجاءت هذه المنصة في وقت تشهد فيها المملكة إجراءات وقائية إلزامية ضد كورونا ، وبات أصحاب المؤسسات المستثناة من قرار الحظر ملزمة بإصدار تصريح التنقل للعاملين بها، وذلك بعد قرار البلدية الذي تم الإعلان في وقت سابق، وذلك عبر هذه المنصة الالكترونية ، تهدف لخدمة آلاف العمال ورواد الاعمال في الرياض ، تابع معنا .

وبعد رصد عمليات البحث قمنا بكتابة هذه المقالة حول رابط منصة بلدي الالكترونية في الرياض ، ونشير هنا إلى أن وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الشؤون البلدية، قاما بإطلاق خدمة نموذج التصريح الموحد ، يهتم كل رواد الأعمال في الرياض وكافة أنحاء المملكة، وذلك فقط لأصحاب الأعمال الذين تقع مؤسساتهم تحت بند المؤسسات المستثناة من قرار منع التجوال ، وهنا وضعنا لكم خوات التسجيل عبر منصة بلدي .

خطوات التسجيل في منصة بلدي السعودية :

وفي جميع محافظات المملكة ، بات أي صاحب مؤسسة إصدار تصريح العاملين في مؤسسته، من خلال الدخول إلى رابط منصة بلدي، واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي ارفقناها لكم في الأسفل.

هذه الخطوات ستسمح لكم باستخراج تصاريح التنقل أثناء الحظر للعاملين بالقطاعات المستثناة، علمًا أن هذه التصريح يسمح للعاملين في مؤسسته بالتنقل في البلاد، دون التعرض للتحقيقات أو فرض الغرامات.

خطوات طلب تصريح تنقل من منصة بلدي :

أولاً: المرحلة الأولى ، يترتب الدخول إلى رابط تحديث نموذج التصريح الموحد.

ثانيًا: وبعدها، اختيار الخدمة الإلكترونية الخاصة بإصدار التصريحات.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة، مواصلة التسجيل تتطلب كتابة بعض البيانات بشكل صحيح.

رابعًا: وبعدها، يتم الانتظار حتى تقوم منصة بلدي بإرسال رسالة نصية تؤكد من خلالها نجاح عملية تسجيل الطلب.

خامسًا: ويتم التعرف على مواعيد الشؤون البلدية، تحديدًا مواعيد مركز البلدية الذي يتبع الرياض، ثم عليك الذهاب إلى مركز البلدية في الموعد والقيام بتوثيق تصريح التنقل .

وننوه هنا إلى أنه يترتب على حضراتكم طباعة تصريح التنقل الذي تم الموافقة عليه عبر بوابة بلدي، كما ويتم إعطاء التصريحات للعاملين في المؤسسة حتى لا يتعرضون للغرامة التي فرضتها وزارة الداخلية.

رابط منصة بلدي الالكترونية :

إليك رابط منصة بلدي الرياض ويترتب عليك نسخ الرابط ولصقه على محرك جوجل وهو (https://balady.gov.sa/ )

تسجيل طلب الحصول على تصريح رسمي بالتنقل :

تسجيل طلب الحصول على تصريح رسمي بالتنقل من منصة بلدي الرياض ، أولا: عمل الإجراءات التي ذكرناها من قبل بشكل دقيق.

ثانيًا: والاجراء الثاني، يترتب على صاحب المنشأة معرفة شروط تنقل الحافلات وقت الحظر، لأن وزارة الداخلية قد ألزمت أصحاب المؤسسات باتباع تعليمات مشددة للسلامة.

وفي نهاية إجراءات التسجيل، نحذر هنا أنه يتم فرض غرامات بحد أدنى 10 آلاف ريال على كل من لا يلتزم باستصدار تصريح التجول وقت الحظر .

ويعرف تصاريح التنقل بأنها خدمة إلكترونية وعبارة عن رخصة اذن تجول اثناء فترة حظر التجوال، أعلنت عنها السلطات السعودية بعد فرضها حظر التجول على مدار ال 24 ساعة. كما اتمت السلطات إصدار تصريح التنقل هذا لبعض العاملين في الدولة .

التسجيل لتصاريح تنقل أثناء منع التجول للعاملين :

أولا: الخطوة الأولى، أن يكون لدى المستخدم الدخول إلى منصة بلدي الرسمية، ومن ثم اختيار أيقونة خدمة إصدار تصاريح التنقل خلال فترة حظر التجول.

ثانيًا: والخطوة الثانية، اختيار القطاع المناسب للعمالة المراد الحصول على تصريح تجول لهم.

ثالثًا: وبعدها، وبعد إدخال الأوراق والمستندات التي تُثبت أنك من ضمن الفئات المستثناة من حظر التجول يتم مراجعة طلب من قبل فريق العمل المختص.

رابعًا: الخطوة الأخيرة، سيتم إشعارك برسالة نصية على الهاتف بالموافقة على طلبك .





طريقة اصدار رخصة بلدية رخصة محل تجاري منصة بلدي :



