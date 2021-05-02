زهرةٌ رمضانية (20) عِتْقٌ وعِتْق/ بقلم الأسير المجاهد: سامح سمير الشوبكي

هكذا هي الأوقات الثمينة تمر مر السحاب، وتنقلب تقلب الأمواج في البحار، عشرون يومًا انسحبت من أعمارنا لا تشبه الأيام، هي أيام الموسم السنوي الرباني الذي يجمع أهل السماء المسبحين مع أهل الأرض المستغفرين الراجين بصيامهم الرحمة والمغفرة.

ونحن إذ نضع القدم في العشر الأواخر من رمضان، العمل الدؤوب على كل المخلصين السالكين إلى الله، الدعوة إلى النفير العام وإعلان حالة الطوارئ القصوى واستنهاض كافة القوى والإمكانيات في الجبهة الداخلية من أجل الظفر بالهدف الأسمى والحصول على الجائزة التي لا تضاهيها جوائز. إنها جائزة الرضوان والعتق التي أكرم الله تقدست أسماءه بها عباده في العشر الأواخر من شهركم المبارك، نسأل الله تعالى العِتقَ والعِتق، عتق أنفسنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات من النار، ولفلسطين جميلة البلدان التي نعشق العتق من جور وظلم الاحتلال.

في العشر الأواخر من رمضاننا، نقسم على الله أن يعتق رقابنا من شرور الدنيا ونيران الآخرة.