سراً ..السعودية وإيران تسعيان لنزع فتيل التوتر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أمس السبت، أن السعودية وإيران تجريان محادثات سرية بهدف نزع فتيل التوتر.

ووفقا للصحيفة فإن “رئيس المخابرات السعودي بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني كبير في بغداد لمناقشة عدة محاور خلافية، بما في ذلك الحرب في اليمن”.

ويشار الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال في مقابلة تلفزيونية في الـ17 من ابريل، إن “بلاده تطمح أن تكون لديها علاقة طيبة ومميزة مع إيران”.

وتابعت الصحيفة قائلة إنه “في حين أن الإشارات الملموسة على وجود تفاهم جديد بين السعودية وإيران لم تظهر بعد وقد تستغرق وقتا طويلا، إذا حدث ذلك على الإطلاق، فإن تهدئة التوترات بين الخصوم قد يتردد صداها في البلدان التي يغذي فيها التنافس الخلافات السياسية، والنزاعات المسلحة، بما في ذلك لبنان وسوريا والعراق واليمن”.

وأوضحت الصحيفة انه في “حال نجحت المحادثات بين القوتين الإقليميتين، يبدأ خفض التوتر في العديد من النزاعات في أنحاء الشرق الأوسط”.