بالفيديو عشرات الوفيات والاصابات باندلاع حريق كبير في جنوب طهران

لقي عدد من المواطنين الإيرانيين، اليوم الاحد، مصرعهم وأصيب آخرون بينهم رجال إطفاء، جراء اندلاع حريق كبير جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضحت وكالة فارس الإيرانية، بوفاة عشرات المواطنين ووقوع جرحى إثر اشتعال النيران في عدة معامل في منطقة "شكوهية" بمدينة قم الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام.

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران المندلعة.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: إن "حريق واسع نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران".

وأضاف المتحدث، أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وذكر أن احتواء الحريق كانت صعبة، بسبب وجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، ما أدى إلى انفجارات في المعامل