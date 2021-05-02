فضل قيام ليلة القدر ... وإليك سور من القرآن وأدعية طويلة تقرأ فيها

فضل ليلة القدر ، حيث يتساءل المسلمون مع اقتراب أيام العشر الاواخر من رمضان 2021 عن أهمية قيام ليلة القدر وفضلها في هذا الشهر المبارك ، كما وضعنا لكم في هذه المقالة أدعية يمكن الدعاء بها في هذه الليلة المباركة التي قال الله عزوجل عنها في كتابه المنزل : "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ" ، هي تعادل صلاة نحو 80 عاما .

وفي الأيام العشر من رمضان ، يحرص المسلمون على قيام هذه الليلة المباركة ، ونتيجة لذلك قمنا هنا في هذه المقالة بتوضيح فضل صلاة ليلة القدر ، وعن علامات هذه الليلة: قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة. طمأنينة القلب. انشراح الصدر من المسلم. الرياح تكون فيها ساكنة.

السور من القرآن تقرأ في ليلة القدر المباركة :

أولاً : قراءة سورة الفاتحة وفها تأتي فضلها، من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن واعطى من الاجر تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ثم سورة لقمان حيث تحفظ الملائكة من ابليس وجنوده، حتى من قرأها في النهار.

ثانيًا : قراءة سورة السجدة ومن قرأها من المسلمين في كل جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه وكان من رفقاء محمد واهل بيته.

رابعًا : قراءة سورة الاحزاب ويكون قارئها بجوار محمد.



خامسًا: قراءة سورة الانفال التي تقضي حوائج الناس، وسورة الحجر التي تجلب الرزق والبيع والشراء.

سادسًا : قراءة سورة الانبياء ومن قرأها فضلها كان كمن رافق النبين اجمعين فى جنات النعيم وكان مهيبا في اعين الناس وفي الحياة الدنيا، وسورة النور وتعتبر قراءتها كل يوم لم يزن احد من اهل بيته ابدا حتى يموت فأن هو مات شيعه الى قبره سبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل فى قبره.

سابعًا : سورة الانعام وله سورة الانعام فضائل على المؤمنين، وقال فيها عن ابن عباس : "من قرأ سورة الانعام في كل ليلة كان من الامنين يوم القيامة ولم يرى النار بعينيه ابدا".

ثامنًا: سورة يس والصافات وإليك فضائل السورتان، وفيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله اعطاه سؤاله".

تاسعًا: سورة النساء وفضلها لمن يقرأها، كل جمعة أومن من ضغطة القبر.

فضل قيام ليلة القدر :

وقت بدأ ليلة القدر :

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"... عرض المزيد