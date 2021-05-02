صحيفة "إسرائيلية" تتوقع عودة التصعيد في قطاع غزة ..والسبب!

توقعت صحيفة "معاريف "الاسرائيلية" خلال تقرير نشرته الليلة الماضية، عودة التصعيد في قطاع غزة في أقرب فرصة، موضحاً أن التصعيد "بات قاب قوسين أو أدنى".

وبينت الصحيفة انه بالرغم من عودة الهدوء في القطاع الا ان التصعيد قادم في غزة ، فالأسبوعان الأخيران يوضحان المشاكل الاستراتيجية لـ"إسرائيل" على الساحة الفلسطينية: عند كسر الهدوء وممارسة الضغط على "إسرائيل" بالقوة، تنتهج الحكومة سياسة لإخماد النيران حتى التصعيد التالي".

وقالت الصحيفة "إسرائيل" فهمت عمليا عمق المشكلة في القدس "فقط بعد 40 صاروخا من قطاع غزة، ومحاولة منع التصعيد في غزة تم إعطاء الاوامر لفتح باب العمود ومحاولة لتهدئة الأوضاع في القدس- وفق هذا المنطق لا توجد سياسة ولا إدارة منظمة، يدرك الطرف الآخر أن الإنجازات من إسرائيل تأخذ بالقوة - لذا فنحن على مقربة من الجولة التالية".