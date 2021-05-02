انخفاض طفيف على سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 2/5/2021

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 2/5/2021، انخفاضاً طفيفاً وسط توقعات بأن يشهد مزيداً الانخفاض خلال الايام القادمة .

سعر شراء الذهب في قطاع غزة نهاية الاسبوع الماضي بلغ 33 ديناراً ، في حين بلغ سعر البيع 35ديناراً.

تراجع الطلب على الذهب عالمياً خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، وسط انخفاض شهية المستثمرين لاقتناء الذهب مع تحسن الظروف الاقتصادية بعد اكتشاف لقاحات كورونا ، وفقا للبيانات التي اظهرتها بيانات مجلس الذهب العالمي.

وانخفض سعر الذهب المقوم بالدولار بنسبة 10 بالمئة نهاية مارس/ آذار الماضي.

ويبحث المواطنون بشكل دائم عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/4/2021، سواء بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

الوحدة شيكل دولار أمريكى اليوم الاحد 2/5/2021

اسعار الذهب عيار 24 184.59 شيكل $56.92

سعر الذهب عيار 22 169.21 شيكل $52.17

اسعار الذهب عيار 21 161.52 شيكل $49.80

اسعار الذهب عيار 18 138.44 شيكل $42.69

سعر الذهب عيار 14 107.68 شيكل $33.20

سعر الذهب عيار 12 92.29 شيكل $28.46

اسعار أوقية الذهب 5,741 شيكل $1,770

اسعار جنيه الذهب 1,292 شيكل $398.42

اسعار كيلو الذهب 184,588 شيكل $56,916

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, May 01, 2021 11:46 PM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 مايو 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47