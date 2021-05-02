أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021، حيث نرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار في السودان والعملات الأخرى حيث استقر متوسط سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد مقابل الجنيه السوداني في تعاملات البنك المركزي، والسوق "السوداء"، لذلك سنقدم لكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.

أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى آخر تعاملات بنك السودان المركزي 387.56 جنيه للشراء، و389.50 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية "السوداء" 400 جنيه، وفق وسائل إعلام محلية.

اليورو والإسترليني مقابل الجنيه السوداني

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي= 470.19 جنيه للشراء، و472.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء=472 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي 540.68 جنيه للشراء، و543.39 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني في السوق "السوداء"= 558 جنيها.

الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه السوداني

سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي= 103.41 جنيه للشراء، و103.93 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021أسعار الدولار في السودان اليوم الأحد 2 مايو 2021