سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأحد 2 مايو 2021

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 2 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار واليورو الأوروبي في الجزائر اليوم الاحد، حيث نسقدم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، خلال اليوم الأحد في تعاملات البنك المركزي والسوق السوداء، لذلك سنرفق لكم أسعار صرف الدولار في الجزائر.

سعر اليورو في البنك المركزي= 161.55 دينار للشراء و161.60 دينار للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء= 216.36 دينار للشراء و218.76 دينار للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي = 133.39 دينار للشراء و133.41 دينار للبيع، مقابل 133.50 دينار للشراء و133.52 دينار للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء =180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي= 186.28 دينار للشراء و186.35 دينار للبيع، مقابل 185.16 دينار للشراء و185.21 دينار للبيع.

سعر الجنيه الاستر ليني في السوق السوداء=248.70 دينار للشراء، و251.46 دينار للبيع، مقابل 250.94 دينار للشراء و253.73 دينار للبيع.