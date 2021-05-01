سعر الدولار في لبنان اليوم الاحد 2 مايو 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 2 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان اليوم الأحد، والذي ارتفع متوسط سعره مقابل الليرة اللبنانية، اليوم في تعاملات السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان الأحد

ووفق البيانات الرسمية، قفز متوسط سعر الدولار لدى بداية تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء" مسجلا 12275 ليرة للشراء، و12325 ليرة للبيع.

الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الدولار وفق نقابة الصرافين

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

الدولار في مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.