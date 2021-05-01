سعر الذهب في مصر الأحد 2 مايو 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 2 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر والتي شهدت استقرارا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة ، على خلفية عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير في بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها الأسعار المحلية، لذلك سنرفق لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 2 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 21 = 776 جنيهًا للجرام

سعر جرام الذهب عيار 24 = (885 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 = 885 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 = 776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 = 664 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب = 6208 جنيهات.

سعر أوقية الذهب عيار 24 =27432 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24 = 885 ألف جنيه.

أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية = 1770 دولارًا.