سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب، وقد خصصنا هذا المقال بعد ان وجدنا زيادة كبيرة في البحث على محركات البحث العالمية، عن اسعار الذهب، ولأنها تهم الكثير من المتابعين والتجار.

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب، كما يقدم العديد من اعار العملات المختلفة، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في فلسطين بمختلف عياراته، لمعرفة اسعار الذهب تابع المقال للنهاية

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 2/5/2021 ، استقراراً وسط توقعات بأن يشهد الذهب انخفاضاً خلال الايام القادمة .

كما بلغ سعر شراء الذهب في قطاع غزة نهاية الاسبوع الماضي 33 ديناراً ، في حين بلغ سعر البيع 35ديناراً.

سعر الذهب في فلسطين اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين واسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي .

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.59 شيكل $56.92

سعر الذهب عيار 22 169.21 شيكل $52.17

اسعار الذهب عيار 21 161.52 شيكل $49.80

اسعار الذهب عيار 18 138.44 شيكل $42.69

سعر الذهب عيار 14 107.68 شيكل $33.20

سعر الذهب عيار 12 92.29 شيكل $28.46

اسعار أوقية الذهب 5,741 شيكل $1,770

اسعار جنيه الذهب 1,292 شيكل $398.42

اسعار كيلو الذهب 184,588 شيكل $56,916

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31