أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 2 مايو 2021

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 2 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في سوريا، والتي استقرت خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت 2 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة" التي نشرتها اليوم الأحد في سوريا.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 2 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 21 = 140 ألف ليرة للشراء، و139 ألفا و500 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 = 120 ألف ليرة للشراء، ونحو 119 ألفا و500 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24 = 166 ألفا و359 ليرة للشراء، و172 ألفا و37 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 = 145 ألفا و629 ليرة للشراء، و150 ألفا و599 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 = 124 ألفا و899 ليرة للشراء، و129 ألفا و162 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 = نحو 105 آلاف و724 ليرة للشراء، و109 آلاف و332 ليرة للبيع.

سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم الأحد

سعر أوقية الذهب = 5 ملايين و182 ألفا و525 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين .

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الأحد

سعر الليرة الذهب = مليون و166 ألفا و68 ليرة للشراء، ونحو مليون و205 آلاف و866 ليرة للبيع.