سعر الدولار في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في فلسطين اليوم، بعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عنه على محركات البحث العالمية المختلفة، ونقدم لكم اسعار الدولار في هذا المقال.

أسعار الدولار في فلسطين اليوم الاحد 2-5-2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الدولار للمتابعين في العديد من الدول العربية، كما يحرص على تقديم اسعار الذهب، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في فلسطين، للتعرف عليها تابع المقال للنهاية.

سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

وشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021 ، مقابل الشيقل استقراراً على الانخفاض الذي طرأ على سعره منذ أسبوعين .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

كما انخفض سعر الدينار الاردني ، حيث بلغ سعره اليوم 4.58

سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاحد 2/5/2021

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الاحد 2/5/2021 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.25

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.58

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.92