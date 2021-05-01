أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في مصر اليوم، بعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عنها على محركات البحث العالمية المختلفة، ونقدم لكم اسعار الذهب بعياراته المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب للمتابعين في العديد من الدول العربية، كما يحرص على تقديم اسعار العملات، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في مصر، للتعرف عليها تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021 استقرارا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة، بسبب عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير في بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها الأسعار المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021

اليكم اسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات ليبلغ الجرام 885 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 دون تغير ملحوظ ليسجل 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 664 جنيهًا في التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 2-5-2021

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب

كما بقي سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27432 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب

اما سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 885 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1770 دولارًا ببداية التعاملات.