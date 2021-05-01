طريقة عمل العوامة في رمضان 2021، حيث نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم طريقة عمل العوامة، والتي يحرص كثير من الناس على اعدادها خلال شهر رمضان، لشهرتها على المائدة الفلسطينية، وكذلك سهولة عملها، وتعد من الحلويات المفضلة في فلسطين وبلاد الشام.

طريقة عمل العوامة في رمضان 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بوصفات العديد من الاكلات والحلويات والمشروبات، التي تقدم في شهر رمضان، وهذا المقال خصصناه للحديث عن طريقة اعداد العوامة، لمعرفة الطريقة تابع المقال حتى النهاية.

طريقة عمل العوامة في رمضان 2021

مكونات العوامة:

ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبان من الماء الدافئ.

زيت ذرة للقلي.

فستق حلبي مطحون للتقديم.

طريقة عمل العوامة في رمضان 2021

طريقة التحضير

نضع الدقيق، والخميرة، والحليب، والزيت والماء في وعاء الخلط، ثمّ ثبّت مضرب التقليب وشغّل الخلاط على سرعة بطيئة لمدّة 5 دقائق إلى أن تتكون عجينة سائلة مطاطية.

نضع العجين في وعاء عميق، ثمّ ضع فوق الطبق قطعة قماش، ثمّ اتركه في مكان دافئ لمدّة ساعة أو إلى أن يتضاعف حجم العجين، تجنب تغطية العجين بإحكام ليسهل تفاعل الخميرة، كما أنه يجب تقليب العجين من حين لآخر.

سخّن الزيت في مقلاة عميقة واسعة.

نضع قليلاً من الزيت في طبق صغير، ونتركه بجانبك أثناء القلي.

نضع قليلاً من العجين في كيس التزيين، ثمّ نقطع جزءاً بسيطاً من طرف الكيس.

ادفع العجين بيديك لتسقط في زيت المقلاة.

نكرّر الخطوات السابقة مع مراعاة مسح أصابعك بالزيت الذي في الطبق من وقت لآخر.

نضغط برفق على سطح حبات اللقيمات الموجودة في الزيت لتنغمر جيداً وذلك باستعمال ملعقة كبيرة ذات ثقوب.

نخرج اللقيمات من الزيت بعد مرور بضع دقائق أو عندما يتضاعف حجمها وتصبح كروية ومتماسكة وذا لون ذهبي فاتح، ثمّ نضعها جانباً.

نشكّل كمية جديدة من اللقيمات باتباع الخطوات السابقة، ثمّ أخرجها من الزيت.

نعِد اللقيمات الأولى إلى المقلاة واقلِها مع التقليب بهدوء إلى أن يصبح لونها ذهبياً غامقاً.

نخرج اللقيمات المحمّرة، ثمّ نضعها في القطر مباشرة، ثمّ نتركها لبضع دقائق كي تتشرب القطر جيداً، وأخرجها من القطر وضعها في طبق التقديم.

ننثر الفستق على اللقيمات ثمّ نقدمها.