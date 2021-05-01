إيطاليا: 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت الصحة الايطالية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12965، مقابل 14329 في بيانات الخميس و13446 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 4035617 حالة، بينها 430542 نشطة.

واوضحت أنها رصدت 226 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 288 حالة في إحصائية الخميس و263 الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121033 شخصا.

جدير ذكره ان إيطاليا تعد ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.