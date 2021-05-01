سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم اسعار الذهب في السعودية، وبعد ان وجدنا الكثير من عمليات البحث عن اسعار الذهب بالسعودية على محركات البحث العالمية، قمنا بإعداد هذا المقال.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 -5- 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يخص اسعار الذهب في العديد من الدول، وهذا المقال يتحدث عن اسعار الذهب في السعودية بعياراته المختلفة، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

وشهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 -5- 2021 تراجعاً وصلت قيمته 2 ريال سعودي، في اعقاب الانخفاض الملحوظ في سعر أونصة الذهب عالمياً بنسبة هبوط 0.13%.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 1 -5- 2021

هبطت أسعار الذهب اليوم في السعودية لجميع الأعيرة :

وسجل الذهب عيار 24 213.42 ريال سعودي

وبلغ الذهب عيار 21 سعر 186.75 ريال سعودي

ووصل الذهب عيار 18 عند 160.07 ريال سعودي

وارتفع الجنيه الذهب 1494 ريالاً سعودياً.

وارتفع الذهب على مدار الأسبوع الماضي إلى مستويات اقتربت من مستويات 1795 دولاراً مع هبوط عوائد السندات الأمريكية، لكن الأمور تغيرت خلال الساعات الأخيرة من هذا الأسبوع، وتعرض الذهب للهبوط مع ارتفاع أسعار الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد من تكاليف حيازة المعدن الأصفر.