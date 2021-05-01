للمرة الأولى منذ شهر.. لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 930 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليصل مجموعها العام إلى 527508 إصابات.

وهذه هي المرة الأولى منذ شهر حينما يتراجع مؤشر الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 28 أبريل 1182 حالة، وفي 29 أبريل 1336، وفي 30 أبريل 1001.

وقالت الوزارة، إنه تم رصد خلال اليوم الأخير 24 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا المرض في لبنان سبعة آلاف وثلثمائة وشخصين (7302).

وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم 28 أبريل إلى 26 حالة، وفي 29 أبريل 25 حالة، وفي 30 أبريل 29 حالة.