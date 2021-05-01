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سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 1-5-2021

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شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية تراجعاً، اليوم السبت 1-5-2021، بحوالي 50 ليرة في تعاملات السوق "السوداء" اللبنانية.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 1-5-2021

وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

كما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى 12150 ليرة للشراء، و 12250 ليرة للبيع، مقابل 12200 ليرة للشراء، و 12300 ليرة للبيع، أمس.