كورونا حول العالم.. 3 ملايين و197 ألف وفاة و152 مليوناً و159 ألف إصابة

أظهرت أخر البيانات العالمية المختصة بوباء كورونا، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين، حتى مساء اليوم السبت، إلى جانب ما يزيد عن 197 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 152 مليونا وما يزيد عن 159 ألف إصابة، تعافى منهم 130 مليونا ونحو 106 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 873 ألف و147 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 14,312 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين (3,522 وفاة)، يليها البرازيل (2,870 وفاة)، وأميركا (784 وفاة)، والمكسيك (529 وفاة)، وكولومبيا (490 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت رقم اصابات جديدة قياسي بلغ (402,110 إصابات)، والبرازيل (73,076 إصابة)، واميركا (59,906 إصابات)، ومن الشرق الاوسط تركيا (31,891 إصابة)، وفرنسا (24,299 إصابة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (590,077 وفاة)، والبرازيل (404,287 وفاة)، والمكسيك (216,907 وفيات)، والهند (211,915 وفاة)، وبريطانيا (127,517 وفاة).

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,105,134 إصابة)، والهند (19,177,029 إصابة)، والبرازيل (14,665,962 إصابة)، وفرنسا (5,616,689 إصابة)، وتركيا (4,820,591 إصابة).