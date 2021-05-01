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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-5-2021

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سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-5-2021

استقر سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 1-5-2021، عند نفس المستوى منذ نصف شهر، في السوق المصرفية.

وقد شهدت التعاملات المصرفية، استقرار أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية اليوم السبت على اثر الاجازات الرسمية التي اعلن عنها في مصر بمناسبة عيد العمال و عيد شم النسيم 2021.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-5-2021

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

اعلى سعر للدولار:

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.